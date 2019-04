Revendedores de combustíveis estimam que 40% dos postos da rede estejam já inativos

A Associação Nacional de Revendedores de Combustível (ANAREC) estimou esta quarta-feira que cerca de 40% dos postos da rede nacional estejam neste momento inativos ou em situação de pré-rutura de 'stock', com tendência para aumentar nas próximas horas.

"O número que nós temos neste momento é que entre postos que já estão inativos, ou seja, que já não disponibilizam combustível aos seus clientes e também em pré-rutura, a ficar em rutura de 'stock', estimamos que seja cerca de 40%, mas com tendência a aumentar a cada hora que passa e transversal a todo o país", disse o presidente da ANAREC, Francisco Albuquerque.

O responsável está também preocupado com a situação do canal de revenda de gás engarrafado propano e butano, havendo já registo das "primeiras ruturas", com tendência igualmente para agravar, uma vez que se trata "de um bem de primeira necessidade".

Para Francisco Albuquerque a situação é "insustentável" pelo que as partes "envolvidas devem sentar-se à mesa a negociar".

