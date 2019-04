Sindicato explica que a greve foi a última solução encontrada para resolver problemas do setor

O primeiro-ministro congratula-se pelo papel do Governo na mediação da crise dos combustíveis e diz que a grande lição a tirar é que os aproveitamentos políticos são intoleráveis. Terminada a greve, o presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, explica que o protesto foi a última solução encontrada para resolver os problemas do setor.