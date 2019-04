Ainda há centenas de bombas sem combustível

Um dia depois do final da greve, ainda há por todo o país centenas de bombas sem combustível. A situação deve levar cinco dias a normalizar.



Por todo o país persistem as falhas no abastecimento de combustível. Há centenas de bombas ainda sem gasolina e gasóleo, numa altura em que a corrida aos postos terminou.

Governo e gasolineiras já tinham avisado que a normalidade só vai ser resposta no prazo de 5 dias.

Com o fim da greve dos motoristas de materiais perigosas, as bombas já começaram a ser reabastecidas no arranque deste fim de semana da Páscoa.

A greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas terminou esta quinta-feira de manhã, com o anúncio por parte do Governo de que as partes envolvidas chegaram a acordo.

A greve dos motoristas de transporte de combustíveis começou às 00:00 de segunda-feira e foi convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.