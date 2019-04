Os trabalhadores vão receber, em média, reembolsos de IRS 30% mais altos do que no ano passado.

De acordo com o Jornal de Negócios, os pensionistas vão receber mais 72% do que em 2018.

As famílias com rendimentos mais baixos também vão receber mais e os contribuintes que ganham até mil euros vão receber mais 41% do que no ano passado.

Estes aumentos acontecem porque o Estado reteve mais imposto do que devia em 2018.