Fisco devolveu 1,26 mil milhões no primeiro mês de entrega do IRS

O Fisco devolveu 1,26 mil milhões de euros relativos a 1.187.716 reembolsos aos contribuintes no primeiro mês da campanha de IRS, revelou hoje o Ministério das Finanças.

No primeiro mês da campanha de IRS, entre 1 e 30 de abril, o Fisco liquidou mais 167 mil declarações face a abril de 2018, num total de 2.583.366 declarações de IRS.

Foram validadas 2.669.993 declarações fiscais, que o Ministério diz ser "cerca de metade do universo potencial" de contribuintes que entregam declarações de IRS e, dessas declarações, 41,2% corresponderam a declarações de tributação conjunta.

Das declarações entregues, 1.108.518 foram confirmadas através do IRS Automático, correspondendo a 41,5% do total de declarações, quando no final da campanha do IRS 2017 foram entregues 31% das declarações através do IRS Automático.

O Fisco considera que este aumento demonstra uma maior "adesão e fiabilidade" do IRS Automático.

Lusa