Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM acordam tréguas até ao final do mês

Pelo menos até ao final de maio não vai haver nova greve dos combustíveis. O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM acordaram uma trégua na reunião de ontem com as entidades patronais. Do encontro saiu uma nova proposta salarial, próxima dos 1.200 euros que os sindicatos exigiam inicialmente.