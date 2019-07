Huawei Portugal abre em setembro centro de apoio para a Europa

A Huawei Portugal vai abrir em setembro um centro de suporte de serviços para redes 4G e 5G para a Europa, para o qual estão a ser contratados 30 engenheiros, anunciou hoje o presidente executivo da subsidiária portuguesa.

Este é o "único" centro nesta área específica da Europa, afirmou o presidente executivo da Huawei Portugal, Tony Li, num encontro com jornalistas em Lisboa.

O objetivo deste centro é "otimizar as redes de 4G e 5G", explicou, por sua vez, Samuel Ferreira, responsável pelas soluções 'wireless' e 5G (quinta geração) da Huawei no mercado português.

Com a contratação dos 30 engenheiros, a Huawei Portugal vai passar a contar, no final do ano, com 150 trabalhadores.

Samuel Ferreira adiantou que este centro de suporte de serviços vai servir mercados europeus como a Alemanha ou Reino Unido, entre outros.

Tony Li não avançou o investimento realizado neste novo centro.

O impacto económico da Huawei Portugal em 2018, o que inclui investimento, impostos e compras a fornecedores locais, entre outros, foi de 159 milhões de euros, uma subida de "40% face a 2017", referiu o presidente executivo.

No ano passado, as receitas da Huawei no mercado português ascenderam a 235 milhões de euros, uma subida de 30% face aos 180 milhões de euros registados em 2017.Este ano também "vamos ter de certeza um crescimento", acrescentou o presidente executivo, sem adiantar detalhes.

Lusa