O encerramento da base da Ryanair em Faro está a ser encarado com apreensão pelo setor do turismo. Trata-se da principal companhia aérea a operar no Aeroporto de Faro e a notícia de que deixará de ter aviões e tripulação baseados em permanência no Algarve apanhou os próprios funcionários desprevenidos.

O relato é da repórter Conceição Ribeiro.