Patrões dizem que aumento do salário mínimo depende da conjuntura económica

O PCP diz que o aumento do salário mínimo anunciado ontem pelo Governo é insuficiente e o Bloco de Esquerda teme as contrapartidas oferecidas aos patrões. António Costa prometeu uma subida para os 750 euros até 2023, um valor abaixo das expetativas dos sindicatos. Os patrões dizem que a meta não é irreal, mas vai depender do comportamento da economia.