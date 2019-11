Presidente da Boeing defende diretor-geral na crise dos aviões 737 MAX

O presidente do Conselho de Administração da Boeing defendeu esta terça-feira o diretor-geral da empresa, Dennis Muilenburg, alvo de pedidos de demissão no Congresso depois de dois acidentes com aviões 737 MAX.

"Dennis agiu como devia ter feito", afirmou David Calhoun em declarações ao canal televisivo CNBC, dando a entender que Muilenburg vai manter o cargo.

"Neste momento, ele mantém a nossa confiança", insistiu Calhoun, que elogiou os esforços de Muilenburg para que o 737 MAX volte a ser usado.

Dennis Muilenburg aceitou, no entanto, renunciar ao seu bónus em 2019, na sequência dos acidentes que envolveram aparelhos 737 MAX das companhias Lion Air e Ethiopian Airlines que fizeram 346 mortos, disse o presidente da Boeing.

Em 2018, a remuneração total de Muilenburg atingiu 23,44 milhões de dólares (21,17 milhões de euros).

Muilenburg deixou recentemente as funções de presidente do Conselho de Administração da Boeing ficando apenas como diretor-geral.

David Calhoun rejeitou também que a crise em torno do modelo 737 MAX revele que a Boeing tem uma cultura que a faz dar prioridade à rapidez e rentabilidade em detrimento da segurança, num contexto de forte concorrência com a Airbus.

Dennis Muilenburg foi ouvido na semana passada no Senado e na Câmara dos Representantes e foi alvo de duras críticas pelos dois acidentes aéreos, tendo admitido que a Boeing cometeu "erros" e reconhecido a sua responsabilidade.

As duas audições ocorreram um ano depois do acidente de um avião 737 MAX 8 da companhia aérea indonésia Lion Air, que provocou 189 mortos.

Cinco meses depois, um avião do mesmo modelo da Ethiopian Airlines caiu em circunstâncias semelhantes, causando a morte de 157 pessoas.

Desde então, todos os Boeing 737 MAX 8 foram retirados de circulação a nível mundial.

Uma investigação indonésia concluiu que a queda do voo da Lion Air se deveu a uma combinação de falhas no projeto do aparelho, na formação dos pilotos e na manutenção.

