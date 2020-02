Prémios na TAP: "É uma falta de respeito para com a esmagadora maioria dos trabalhadores"

O ministro das Infraestruturas disse esta quarta-feira que a atribuição de prémios na TAP é uma falta de respeito para os trabalhadores da empresa e para os portugueses. A declaração foi feita esta tarde, na comissão de Economia, no Parlamento, onde Pedro Nuno Santos explicou a posição manifestada pelo Governo à administração da companhia aérea.

O Governo considera "inaceitável" que a TAP, empresa que "tem 100 milhões de euros de prejuízos" em 2019, atribua prémios a uma minoria de trabalhadores, ressalvando que a decisão não é da administração, mas da gestão privada.

"É uma falta de respeito para com a esmagadora maioria dos trabalhadores da TAP e para com os portugueses", avançou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, em resposta ao deputado do PS Hugo Costa que questionou se é moralmente aceitável a atribuição de prémios na TAP, face aos prejuízos da empresa.