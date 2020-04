Preço do gás engarrafado mantém-se apesar da queda do petróleo

A queda do preço do barril de petróleo nas últimas semanas fez com que o preço dos combustíveis baixasse.

Mas mesmo com a matéria prima mais barata, o gás de botija está como se nada fosse.

O preço contiua em alta e com o país em casa a precisar de gastar ainda mais.

