Marcelo diz que cortes salariais terão de ser “ponderados”

Questionado pelos jornalistas a propósito das palavras da ministra da Modernização do Estado e da Administração Publica, que garantiu que os cortes salariais "não serão a primeira opção" do Governo num cenário de austeridade, Marcelo Rebelo de Sousa lembra "que isso terá de ser ponderado no quadro de um orçamento complementar que ainda está a ser ponderado".