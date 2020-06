Presidente da administração da TAP "muito surpreendido" com providência cautelar

O presidente do conselho de administração da TAP ficou muito surpreendido com a providência cautelar da Associação Comercial do Porto, depois de ter sido prometido um esforço para repor os voos para o norte.

Miguel Frasquilho anunciou esta manhã mais rotas para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e admitiu que a administração se mostrou preocupada quanto ao polémico plano de rotas ainda antes da divulgação.