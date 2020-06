João Vieira Pereira sobre nacionalização da TAP: "Se é a única solução, é a melhor solução"

O jornal Expresso avança que a Tap vai ser nacionalizada, depois de o Estado e os acionistas privados não terem chegado a acordo relativamente ao empréstimo de 1,2 mil milhões de euros à companhia aérea.

João Vieira Pereira, diretor do jornal Expresso, afirmou, na Edição da Manhã da SIC Notícias que a nacionalização da empresa é "a única solução", e que pode ser positiva "a curto prazo".

"É uma preocupação acrescida" uma vez que o investimento será de "capital público" e o retorno deveria "preocupar os contribuintes", alertou.

O diretor do jornal Expresso disse ainda que a TAP é uma empresa "com valor e capacidade" de crescimento", no entanto "é preciso fazer muito bem as contas, e saber quanto vamos pagar para ter a companhia aérea" novamente a funcionar.

