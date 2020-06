TAP. BE quer nacionalizar, PSD defende reforço da posição

O Presidente da República disse esta terça-feira que a falência da companhia áerea nacional não é uma hipótese. Marcelo Rebelo de Sousa não comenta uma possível nacionalização, mas defende uma solução que permita à TAP cumprir o interesse nacional.

À esquerda, a coordenadora do BE Catarina Martins defende o domínio público da companhia, mas com um programa estratégico, enquanto à direita, o líder do PSD Rui Rio não vê a necessidade de uma nacionalização, defendendo apenas um reforço da posição acionista do Estado.

A estratégia proposta pelo social-democrata parece ser a que está a ser levada a cabo pelo Governo. A SIC sabe que o Executivo de Costa está a tentar comprar a posição de David Neeleman na TAP.