Grandes devedores do Novo Banco. Exposição no valor de 3.118 milhões de euros 

No final do ano passado, a exposição do Novo Banco a grandes devedores era superior a 3 mil milhões de euros. Os dados foram reportados ao Banco de Portugal pela instituição liderada por António Ramalho.

O devedor que gerou mais perdas para o Novo Banco deve 904 milhões de euros em participações de capital. Mas não é o único. A lista de quem pediu muito dinheiro e ainda não pagou tem 31 entidades.

O documento enviado pelo Novo Banco ao regulador não tem nomes. Trata-se de informação agregada e anónima sobre as grandes posições financeiras e de divulgação obrigatória por lei, na sequência do pagamento feito pelo Fundo de Resolução.

No entanto, o Jornal Económico adianta que a SOGEMA, a Ongoing e a Prebuild são os maiores devedores e que o relatório da auditoria da Deloitte, revelado esta semana pelo Ministério das Finanças, vai ser tornado público em breve.