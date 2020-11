Restrições nos restaurantes provocam quebra na venda de leitões

Portugal abate um milhão e duzentos mil leitões por ano, para consumo. 90% desses leitões são vendidos para assar, principalmente destinados à restauração das regiões da Bairrada, Leiria e Negrais.

As explorações de suinicultura viram o negócio cair logo em março. E já estão a sentir, com mais força ainda, as restrições agora aplicadas aos restaurantes.

No ano passado por esta altura as explorações vendiam o triplo dos leitões e a 50/60 euros cada leitão. Nas últimas semanas não lhes oferecem mais de 15/20€ por cada animal.

Os criadores de leitões lamentam ter sido esquecidos, ao longo destes meses de crise para todos.

