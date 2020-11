Covid-19. Retalho e restauração com perdas de 76% no último fim de semana

A Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR) contabiliza perdas de 76% só no último fim de semana de recolher obrigatório, o que considera "catastrófico" para o setor.



Em comunicado, AMRR, que representa mais de 3. 500 lojas, diz que foram registadas perdas vertiginosas nos municípios em que foi imposto o recolher obrigatório, assim como no resto do país.

Com o agravar da situação nos 191 dos concelhos, a Associação de Marcas de Retalho e Restauração diz que há muitos empresários a ponderar não voltar a abrir portas, num setor que suporta mais de 375 mil postos de trabalho.

Segundo um estudo divulgado esta terça-feira, 88% das empresas de retalho quer reduzir custos em 2021.

Veja também: