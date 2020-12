Governo vai enviar plano de reestruturação da TAP para votação no Parlamento

O Governo vai enviar o plano de reestruturação da TAP para discussão e votação no Parlamento, confirmou uma fonte do Executivo à SIC.

O plano, que tem se ser apresentado até quinta-feira na Comissão Europeia, prevê despedimentos e cortes salariais. Em cima da mesa está o corte de 20 aviões da frota da empresa, cortes salariais de 25% em todo o grupo e o despedimento de três mil trabalhadores, entre eles 500 pilotos e 750 tripulantes de cabine.

António Costa quer que o plano siga para Bruxelas já com um acordo com os trabalhoadres, mas os sindicatos rejeitam as medidas apresentadas, argumentando que não entendem porque a ajuda à TAP não foi enquadrada no quadro europeu de apoio às companhias aéreas afetadas pela pandemia.

A companhia aérea nacional passou de 110 milhões de euros de prejuízo em 2019 para mais de 700 milhões nos primeiros nove meses do ano.