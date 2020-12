Vacinas da Covid-19 levam confiança dos investidores a aumentar em dezembro na Alemanha

A confiança dos investidores voltou a aumentar na Alemanha em dezembro depois da publicação de notícias positivas sobre as vacinas contra a Covid-19 e de ter colapsado em outubro e novembro.

O Centro de Investigação Económica Europeia alemão (ZEW) informou esta segunda-feira que o índice de confiança dos investidores subiu para 55 pontos em dezembro, mais 16 pontos que no mês anterior.

Esta melhoria compensou parcialmente a queda acentuada em novembro e outubro.

Mas a avaliação da atual situação económica na Alemanha piorou para -66,5 pontos em dezembro, menos 2,2 pontos que em novembro.

"O anúncio de que as vacinas serão licenciadas em breve leva os analistas do mercado financeiro a olharem com mais confiança para o futuro", disse Achim Wambach, presidente da ZEW.

A confiança no investimento melhorou na Alemanha em dezembro, apesar do número de novos contágios ser elevado e uma razão pode ser o facto das vacinas contra o novo coronavírus estarem para ser licenciadas em breve.

As expectativas dos analistas do mercado financeiro em relação à zona euro também aumentaram acentuadamente em dezembro, mais do que na Alemanha, designadamente 21,6 pontos para 54,4 pontos.

A avaliação da situação atual na zona euro aumentou 0,7 pontos para -75,7 pontos.

