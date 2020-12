CDS pede ao Governo que envie plano de reestruturação da TAP ao parlamento

O CDS-PP requereu esta terça-feira ao Governo que envie à Assembleia da República a proposta do plano de reestruturação da TAP, que foi enviada à Comissão Europeia na quinta-feira, considerando ser "fundamental e urgente" conhecer o documento.

Num requerimento endereçado ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, através do parlamento, os centristas requerem que seja enviada ao parlamento a "proposta final de plano de reestruturação da TAP, enviado à Comissão Europeia a dia 10 de dezembro de 2020".

No texto, o deputado João Gonçalves Pereira considera "ser fundamental e urgente conhecer o documento final que foi apresentado a Bruxelas".

O parlamentar lembra que o ministro das Infraestruturas esteve reunido com os partidos e apresentou "oralmente algumas linhas do plano de reestruturação da TAP", mas não facultou o documento na íntegra.

"Apesar do compromisso do senhor ministro Pedro Nuno Santos, no âmbito da discussão dos apoios à aviação e do plano de reestruturação da TAP, em reunião de Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação realizada em outubro, de trazer o referido plano a discussão ao parlamento, antes do mesmo ser entregue a Bruxelas a 10 de dezembro, tal não se verificou", assinala o CDS.