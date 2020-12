Ministro das Infraestruturas admite que situação da TAP pode levar a despedimento coletivo

O ministro das Infraestruturas e da Habitação admite que a situação da TAP pode levar, em última instância, a um despedimento coletivo. A afirmação de pedro Nuno Santos foi feita na tarde desta terça-feira no Parlamento, onde voltou a garantir o empenho do governo na negociação com a Comissão Europeia para garantir que isso não acontece e que será possível minimizar ao máximo o impacto da reestruturação nos trabalhadores.

Pedro Nuno Santos disse também que a empresa cresceu demasiado depressa e que esse foi "um erro tremendo e grave da gestão privada".