O presidente executivo do Novo Banco diz que está confiante de que vai receber o dinheiro do fundo de resolução, apesar da proposta ter sido chumbada no Parlamento.

Em entrevista no Negócios da Semana, na SIC Notícias, António Ramalho assume que a instituição que dirige vai ter prejuízos superiores a mil milhões de euros, este ano.