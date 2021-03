Arranca comissão de inquérito ao Novo Banco que vai ouvir mais de 200 personalidades

Arranca esta quarta-feira mais uma Comissão de Inquérito ao Novo Banco, desta vez centrada nas perdas do banco que foram imputadas ao Fundo de Resolução e por isso têm sido cobertas por empréstimos do Estado.

Agora, o Parlamento quer avaliar também a atuação dos governos, do Banco de Portugal, do Fundo de Resolução e da Comissão de Acompanhamento na defesa do interesse público.

Quem vai ser ouvido?

No total, os grupos parlamentares querem ouvir mais de 200 pessoas, entre elas, o atual ministro das Finanças, João Leão, e os anteriores ministros Mário Centeno e Maria Luís Albuquerque, assim como os ex-governadores do Banco de Portugal, Carlos Costa e Vítor Constâncio, também a agora comissária europeia Elisa Ferreira e até o Presidente da SAD do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o "pirata informático" Rui Pinto. As inquirições serão todas presenciais.

A comissão será presidida por Fernando Negrão, do PSD. Os trabalhos dos 17 deputados não deverão ultrapassar os 120 dias.

Já foram infetados 2.976 M€ no Novo Banco

Recorde-se que o Novo Banco foi vendido em 2017 ao fundo norte americano da Lone Star e nessa altura foi criado um mecanismo de contingência onde está previsto que o Fundo de Resolução possa compensar o Novo Banco até 3.890 milhões de euros por perdas de capital de ativos tóxicos herdados do BES.

Desde essa altura já foram injetados 2.976 milhões de euros e ainda podem ser alocados mais de 900 milhões, ao abrigo do mecanismo de capital contingente.