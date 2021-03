Trabalhadores da Groundforce manifestam-se no aeroporto de Faro

Os trabalhadores da Groundforce protestam esta quinta-feira, no aeroporto de Faro, por uma solução para a empresa que mantenha os postos de trabalho.

Na quarta-feira, o ministro das Infraestruturas apresentou uma queixa-crime contra Alfredo Casimiro. Em causa está a alegada gravação e divulgação de uma conversa entre os dois de forma ilegal.

A gravação entre o empresário e Pedro Nuno Santos ocorreu no dia 2 de março, durante as negociações sobre o empréstimo da TAP à Groundforce, e acabou por ser divulgada à comunicação social. Perante este facto, Pedro Nuno Santos, falou com o primeiro-ministro, a ministra da Justiça e a Procuradora-Geral da República.

Ao que a SIC apurou, a formalização da queixa segue por escrito para o Ministério Público.