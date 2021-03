Ministro das Infraestruturas apresenta queixa-crime contra acionista da Groundforce Alfredo Casimiro

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, apresentou uma queixa-crime contra o acionista privado da Groundforce, Alfredo Casimiro, por este ter alegadamente gravado e divulgado uma conversa entre os dois de forma ilegal.

A conversa do empresário com o ministro ocorreu pelas 22:00 do dia 2 de março, durante as negociações sobre o empréstimo da TAP à Groundforce.

A conversa acabou por ser divulgada à comunicação social. Perante este facto, Pedro Nuno Santos falou com o primeiro-ministro, a ministra da Justiça e a procuradora-geral da República.

TIAGO PETINGA

A SIC apurou que a formalização da queixa seguirá por escrito para o Ministério Público nas próximas horas.