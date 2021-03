Trabalhadores da Groundforce sem "solução concreta" do Governo

Os trabalhadores da Groundforce realizaram um novo protesto esta quarta-feira, desta vez em frente à residência oficial do primeiro-ministro. No final do encontro com o Chefe do Gabinete do primeiro-ministro, a comissão de trabalhadores disse que o Governo não apresentou soluções para resolver o problema dos salários em atraso.

“Nós quisemos vir aqui deixar ao primeiro-ministro a preocupação, sabemos que está a acompanhar de perto, que as soluções possíveis estão a ser trabalhadas, mas continuamos sem saber qual é, lamentavelmente”, disse Eugénia Varzielas aos jornalistas, acrescentando que não receberam uma “solução concreta” para o problema.

Os trabalhadores da Groundforce estão com o salário de fevereiro em atraso devido a problemas financeiros da companhia. O Governo, a TAP e a administração da Groundforce estavam a negociar um empréstimo à empresa, no entanto soube-se que as ações de Alfredo Casimiro, o acionista maioritário, estavam já penhoradas devido a outro empréstimo.