Groundforce. Grupo TAP exige explicações formais à sociedade de Alfredo Casimiro

O grupo TAP exige explicações formais à sociedade de Alfredo Casimiro sobre o que se passa na Groundforce. O Bloco de Esquerda requereu, com caráter de urgência, a presença do ministro das Infraestruturas e do Conselho de Administração da Groundforce no Parlamento.

Os trabalhadores voltaram a protestar, desta vez à frente da residência oficial do primeiro-ministro. É o sexto protesto em duas semanas. Para quinta-feira está agendado um novo protesto no aeroporto de Faro.

A solução para a empresa continua a ser estudada. Uma comissão de trabalhadores foi recebida pelos assessores do primeiro-ministro. Mas as respostas ficaram por chegar.

O protesto prosseguiu para a escadaria da Assembleia da República. O PCP pediu a nacionalização imediata da Groundforce; o Bloco de Esquerda requereu, com caráter de urgência, a presença no Parlamento de Pedro Nuno Santos, do Conselho da Administração da Groundforce e das organizações representantes dos trabalhadores. O pedido foi aprovado por unanimidade.