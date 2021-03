A EDP rejeita que tenha havido planeamento fiscal agressivo na venda das barragens do Douro.

O presidente executivo, ouvido esta terça-feira no Parlamento, disse que o pagamento do imposto de selo não é devido por lei. O pagamento do imposto de selo iria render ao Estado 110 milhões de euros. Acrescenta que o processo foi transparente e que a lei foi cumprida.

O entendimento dos grupos com assento parlamentar é outro.