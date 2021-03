O que dizem Costa e os partidos sobre a venda de barragens da EDP e o aeroporto do Montijo

PSD e Bloco de Esquerda estiveram em sintonia nas críticas ao Governo por nao ter impedido a venda das seis barragens do Rio Douro que pertenciam à EDP.

O primeiro-Ministro diz que o Governo não tem poder para bloquear negócios por causa de supostas evasões fiscais e espera que a diretora-geral da Autoridade Tributária investigue o negócio.

A construção do novo aeroporto também esteve em discussão, esta quarta-feira à tarde no Parlamento.

Em resposta ao PAN, António Costa diz que a solução de Beja está fora de questão por causa da distância entre a localidade e a capital.

As barragens da EDP e o novo aeroporto do Montijo foram alguns dos temas do debate sobre política geral com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, esta quarta-feira à tarde.

