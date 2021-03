TAP está entre as companhias mais poluentes da Europa

A TAP está entre as 10 companhias aéreas europeias que mais poluíram em 2019. Está também entre as que mais apoios recebeu por causa da pandemia. A Associação ZERO defende que as ajudas do Estado à TAP devem ter contrapartidas ambientais.

Com os aviões parados há um ano, o setor da aviação, que estava em crescimento, é agora um dos mais afetados pela pandemia. Há 25 milhões de postos de trabalhão em risco por todo o mundo.

Em Portugal, a TAP recebeu 1,2 mil milhões de euros. Uma ajuda que a Associação ZERO defende que deve ter contrapartidas ambientais.

A Federação Europeia de Transportes e Ambiente revelou uma lista com as 10 companhias aéreas mais poluentes. No topo três estão a Lufthansa, seguida da British Airways e da Air France. A TAP surge em 10.º lugar.

Dentro do espaço económico europeu, as companhias aéreas têm de pagar pelas emissões que produzem. No caso da TAP, quase dois terços dos voos são para fora da Europa, onde as emissões de gases poluentes ainda não são taxadas.