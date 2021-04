Projeto do aeroporto do Montijo tem de ser corrigido e pode ficar inviável, diz ANAC

A construção do novo aeroporto complementar do Montijo pode ruir por falta de condições para exploração da infraestrutura.

Ouvido pelo parlamento, o presidente da entidade reguladora dos aeroportos apontou várias insuficiências ao projeto do Montijo tão relevantes que, segundo o presidente da ANAC, podem levar a própria concessionária a perder o interesse no projeto depois de conhecer as limitações à operação da pista.

A ANAC esclareceu ainda que será impossível fazer voos de longo curso a partir do Montijo. O regulador disse que os impactos não impedem o aeroporto no Montijo, mas implicam muitas limitações à operação.