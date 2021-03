Governo avança com proposta para travar poder de veto dos municípios na construção de aeroportos

O Conselho de Ministros aprovou esta sexta-feira uma proposta de lei, a ser votada em breve no Parlamento, que dispensa a necessidade de pareceres autárquicos favoráveis para a construção de aeroportos.

“Atendendo a que os pareceres das autarquias resultam de interesses de cariz eminentemente local que nem sempre estão alinhados com o superior interesse nacional, o presente diploma dispensa a construção de aeroportos da necessidade de pareceres autárquicos favoráveis, equiparando, neste aspeto, os requisitos aos existentes para as infraestruturas rodoviárias.”, pode ler-se no comunicado.

O Executivo já tinha admitido rever a lei de forma a avançar com a construção do aeroporto no Montijo.

Esta semana, a Autoridade Nacional da Aviação Civil chumbou a viabilidade do projeto porque as câmaras da Moita e do Seixal, dois dos concelhos afetados, tinham dado parecer negativo.

ANAC RECUSA EMITIR PARECER PRÉVIO DE VIABILIDADE AEROPORTO DO MONTIJO

O parecer negativo das câmaras do Seixal e da Moita e a não emissão por Alcochete levaram a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) a recusar emitir um parecer prévio de viabilidade aeroporto do Montijo, segundo fonte ligado ao processo.

A legislação dita que tem de existir "parecer favorável de todas as câmaras municipais dos concelhos potencialmente afetados, quer por superfícies de desobstrução quer por razões ambientais" para que a ANAC faça a "apreciação técnica do mérito do projeto", relacionada com questões de aeronáutica (aterragem e descolagem).

O processo chega ao regulador da aviação com dois pareceres favoráveis das câmaras do Barreiro e Montijo, dois desfavoráveis, do Seixal e Moita, e sem apresentação de parecer pela câmara de Alcochete.

É neste contexto que a ANAC informou que se encontra obrigada a indeferir liminarmente o pedido feito pela ANA - Aeroportos de Portugal, em cumprimento do princípio da legalidade e do comando vinculativo do legislador constante da mencionada disposição legal, "não havendo lugar à apreciação técnica do mérito do projeto".