Moeda digital dogecoin alcança valor recorde

A Dogecoin, uma moeda digital criada em 2013 sem fins comerciais e que se popularizou nos últimos meses, alcançou um novo valor recorde, em contexto de forte especulação neste mercado.



A superação do limiar de 50 cêntimos de dólar representou uma subida de mais de 35% em 24 horas e uma valorização de mais de 11 mil por cento desde o início do ano.



Estas subidas converteram-na na quarta maior moeda digital, depois da bitcoin, ethereum e binance, com um valor de mercado a rondar os 70 mil milhões de dólares (58 mil milhões de euros).



O avanço da dogecoin, cujo nome deriva de um cão da raça japonesa Shiba Inu - deve-se a uma série de mensagens na rede social Twitter do fundador da Tesla, Elon Musk, que em dezembro publicou a mensagem enigmática "uma palavra: doge", o que despertou a curiosidade.



Musk, um defensor da bitcoin, continuou a alimentar o interesse na moeda digital através das redes sociais, com humor e jogos de palavras.

"A Dogecoin foi inventada como uma brincadeira para nos rirmos das moedas digitais (...) O resultado mais irónico é o de a moeda digital inventada como uma piada se converter precisamente numa moeda. Até à Lua!", disse Musk em fevereiro ao portal TMZ, utilizando uma expressão que se popularizou entre os pequenos investidores, que, coordenados em fóruns na internet, têm-se feito notar nos mercados.



Alguns analistas atribuem ao chefe da Tesla as últimas subidas da dogecoin, em particular devido à sua esperada participação, como anfitrião, no programa televisivo "Saturday Night Live", prevista para 8 de maio.



"A Dogecoin está a subir porque muitos investidores em moedas digitais não querem perder o entusiasmo que pode resultar de Elon Musk a apresentar o 'Saturday Night Live'.

Também conhecido como o 'Dogefather' [um trocadilho com a palavra inglesa 'godfather', (padrinho)] , Musk vai protagonizar sem dúvida um 'sketch' sobre moedas digitais, que provavelmente vai tornar-se viral durante dias e motivar ainda mais a sua legião de seguidores a procurar levar a Dogecoin até à Lua", escreveu hoje o analista Ed Moya, da Oanda.



Outros conhecidos investidores, como Mark Cuban, proprietário da equipa de basquetebol Dallas Mavericks, que joga na liga norte-americana, a NBA, já apoiaram publicamente a dogecoin.



Mas são vários os analistas a avisarem para o risco importante de investir numa moeda a que, inclusive os seus criadores, não davam qualquer valor intrínseco.