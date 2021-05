Tribunal de Contas aponta falta de transparência no financiamento ao Novo Banco

O Presidente do Tribunal de Contas garante que a venda do Novo Banco tem impacto nas contas públicas. Ouvido no Parlamento, José Tavares disse que todo o dinheiro do fundo de resolução é público.

A auditoria do Tribunal de Contas revelou falta de transparência nas operações de financiamento do banco. O juiz conselheiro que redigiu a auditoria revelou que houve documentos que não lhes foram facultados, durante o processo de análise às contas que fizeram a pedido do parlamento, com foco no financiamento decorrente do acordo de venda em 2017.

O Presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, defendeu ainda que o Novo Banco tem especiais responsabilidades para com os contribuintes e contrariu a tese de António Costa e Passos Coelho de que não havia custos para os portugueses.