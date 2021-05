Novo Banco. Costa diz que venda "evitou desastre financeiro", Rio fala em "completo desastre" 

O Novo Banco foi um dos temas em debate, esta quarta-feira, no Parlamento. O primeiro-ministro diz que a venda do Novo Banco evitou um desastre financeiro em Portugal.

Durante o debate desta quarta-feira à tarde no Parlamento, António Costa garantiu que não vai haver custos para os contribuintes e sublinhou que o problema já vinha do tempo do Governo PSD-CDS.

Se o primeiro-ministro repete que a resolução do BES já não foi muito direita, o líder da oposição insiste: a venda do Novo Banco também não. O PSD acusa o Governo de não verificar as faturas que o Novo Banco apresenta.

O Bloco de Esquerda não quer que a história de injetar dinheiro no Novo Banco se repita sem luz verde do Parlamento, mas António Costa rejeita o desafio. Já o PCP questionou a opção do Governo.

A história repete-se: a oposição pede contas mais direitas e o primeiro-ministro garante que a história terá um final feliz sem custos para os contribuintes.