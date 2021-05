Carlos Costa compara Novo Banco a cabaz de fruta podre

"Um cabaz de fruta que, parcialmente, está apodrecida". Foi desta forma que Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, descreveu o Novo Banco no momento da venda.

"Não posso contar com a benevolência ou generosidade do comprador para que ele me pague toda a fruta como sendo de qualidade. É preciso ter em consideração o custo de não vender, que era apodrecer a fruta toda, ou vender pelo valor que vendemos, e aí vendemos a fruta por um valor mais barato do que seria possível no mercado", explicou esta segunda-feira na comissão de inquérito ao Novo Banco, no Parlamento.