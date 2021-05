O ministro das Infraestruturas e da Habitação foi ouvido esta terça-feira no Parlamento sobre a construção do Aeroporto do Montijo e do pedido de insolvência da Groundforce por parte da TAP.

Em relação ao aeroporto, Pedro Nuno Santos garante que não há lugar para indemnização caso seja escolhido outro local para a construção.

Quanto à Groundforce, afirmou que a intenção do Governo não é encerrar a empresa ou despedir trabalhadores.