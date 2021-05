Novo Banco. António Ramalho diz que aval a Luís Filipe Vieira "vale mais não ser executado”

O Presidente do Conselho de administração do Novo Banco foi ouvido na Comissão de Inquérito no Parlamento. António Ramalho afirmou que o património de Luís Filipe Vieira "vale mais não ser executado que executado".

A atribuição de prémios de gestão também foi abordada pelos deputados. O gestor considerou a questão uma "polémica perdida".

O património pessoal de Luís Filipe Vieira foi avaliado por duas vezes. António Ramalho confirmou que o aval concedido ao Novo Banco tinha um palheiro, uma moradia e uma loja em Alverca do Ribatejo.

Nesta audição, na Comissão de Inquérito às perdas do Novo Banco e imputadas ao Fundo de resolução, o CEO explicou que o verdadeiro valor é reputacional por ser presidente do Benfica.

No entanto, no Parlamento, Luís Filipe Vieira, admitiu ter mais património, sem detalhar.

Em 2022, a gestão do Novo Banco espera pedir mais 100 milhões de euros ao Fundo de resolução, caso este ano receba 430 milhões em vez dos cerca de 600 milhões solicitados.

A atribuição de prémios de gestão foi outra das temáticas. António Ramalho garantiu que não são autoatribuídos e que vão ser pagos no final do período de reestruturação.

O CEO do Novo Banco disse ainda não ser acionista da Nani Holdings e remeteu explicação para o relatório e contas de 2020.