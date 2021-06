Zmar. Ministro da Economia anuncia acordo com todos os credores

O Governo chegou a acordo com os proprietários do Zmar e deixa de ser necessária a requisição civil para garantir o alojamento dos imigrantes em Odemira. O acordo inclui a cedência temporária de 34 alojamentos para serem usados caso a situação pandémica no município o justifique.

O ministro da Economia diz que este acordo alcançado com o Zmar não é inédito e teve em conta a situação de insolvência do empreendimento turístico, que tem dívidas ao Estado.

Num comunicado conjunto dos ministros do Estado, Economia e Transição Digital e da Administração Interna, o Governo explica que o protocolo assinado com a Massa Insolvente da Multiparques a Céu Aberto - Campismo e Caravanismo em Parques, S. A. define um pagamento de 100 euros por dia pela cedência temporária de cada uma das unidades de alojamento até 30 de junho, com possibilidade de prolongamento.