Plano de Recuperação e Resiliência. Primeiro-ministro realça vantagens no acordo com setor social

O Governo assinou esta quarta-feira um protocolo com o setor social no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com um investimento de 465 milhões de euros, disponíveis até 2026.

O objetivo é dar respostas sociais à infância, às pessoas com deficiência e aos idosos.

O protocolo entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e os parceiros do setor social e solidário foi celebrado esta quarta-feira na Quinta Alegre, em Lisboa, onde esteve o primeiro-ministro.

António Costa sublinhou os ganhos que este acordo vai trazer, por exemplo, a áreas como a habitação social e a saúde.

