O preço dos combustíveis deverá descer no arranque da próxima semana. À SIC, fonte do setor aponta para uma redução de três cêntimos na gasolina e de dois cêntimos e meio no gasóleo.

A descida é justificada pelo acordo alcançado na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que prevê um aumento da produção de petróleo.

Esta descida vem interromper um ciclo de subidas, que atirou os preços para o nível mais elevado em quase 10 anos.

Governo aprovou uma proposta de lei para intervir nas margens dos combustíveis simples

O Governo aprovou uma proposta de lei para intervir nas margens dos combustíveis simples. Regras serão ainda discutidas no Parlamento.

A aplicação do diploma aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros para limitar as margens na comercialização de combustíveis levaria a uma redução do preço da gasolina em nove cêntimos e do gasóleo em um cêntimo, disse o ministro do Ambiente.

Em conferência de imprensa depois da reunião do Governo, João Pedro Matos Fernandes adiantou que, tendo por base os dados publicados num relatório da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), e "tomando como rigorosos esses mesmos valores e, o valor do último dia do mês de junho, que é o dia em que o relatório nos foi apresentado, a gasolina baixaria o seu preço em cerca de nove cêntimos e o gasóleo em um cêntimo".

Segundo os dados do site da ENSE, nesse dia o preço de venda ao público da gasolina era de 1,709 euros e o do gasóleo de 1,504 euros.

