SAD do Benfica vende 35 milhões de euros de obrigações no mercado

A SAD do Benfica conseguiu vender 35 milhões de euros de obrigações no mercado. Os resultados foram divulgados esta segunda-feira e mostram que os títulos da dívida foram comprados por quase 1.900 investidores.

A taxa de juro é de 3% e o reembolso está previsto para 24 de julho de 2024, ou seja daqui a três anos.

Desde 2015 que a SAD benfiquista recorre a este mecanismo financeiro para satisfazer as suas necessidades de financiamento.

Apesar do ambiente conturbado que se vive no clube da Luz, o Benfica concluiu com sucesso a operação.