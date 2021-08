Ryanair avança com nova queixa contra ajudas do Estado à TAP

A Ryanair apresentou na semana passada uma nova queixa no Tribunal de Justiça da União Europeia por causa da ajuda do Estado à TAP. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal Público.

Em causa estão os 462 milhões de euros entregues pelo Governo à companhia aérea nacional em maio, uma ajuda que foi autorizada pela Comissão Europeia.

Esta é a segunda ação jurídica feita pela Ryanair sobre a TAP. A primeira esteve relacionada com o empréstimo de 1.200 milhões de euros no ano passado, também aprovado por Bruxelas, que deu início ao plano de reestruturação.

No mês passado, a Comissão Europeia anunciou que ia avançar com uma investigação aprofundada aos auxílios do Estado à TAP e mostrou preocupação com os impactos da dimensão das ajudas na concorrência. O Governo tem até esta quinta-feira para responder a Bruxelas.

