Comissão Europeia investiga apoio estatal de 3.200 M€ à TAP

O Governo voltou às negociações com as autoridades alemãs para uma possível entrada da Lufthansa no capital da TAP.

A hipótese é vista com bons olhos pelo Executivo, que acredita que o interesse dos alemães pode ajudar a desbloquear o plano de reestruturação da TAP em Bruxelas. A Comissão Europeia decidiu esta sexta-feira investigar a fundo o auxílio do Estado português à companhia aérea.

Pode ser uma carta na manga do Governo na mesa de negociações com Bruxelas. O Governo mantém em cima da mesa

a hipótese de entrada de capital privado na TAP pela Lufthansa e o interesse de parte a parte, diz o Presidente da República, não é novo.

A SIC sabe que, já depois do início da pandemia, houve reuniões ao mais alto nível entre o governo e as autoridades alemãs.

O negócio não é decisivo, mas pode ajudar a desbloquear a aprovação do plano de reestruturação da TAP.

Investigação aprofundada

Numa altura em que a Comissão Europeia decidiu fazer uma investigação aprofundada que pode atrasar mais uns meses a luz verde ao plano que prevê uma injeção de 3,2 mil milhões de euros na companhia portuguesa.

No Governo, a decisão não é vista como uma derrota, mas sim como uma forma da Comissão tornar mais sólidas, do ponto de vista jurídico, as soluções que vierem a ser encontradas para a companhia. Na TAP, a decisão é vista como normal e não prejudica o auxílio já aprovado de 1,2 mil milhões de euros.

Entre os partidos de esquerda, há estranheza com a decisão.

Com o plano de reestruturação em compasso de espera, o Governo vai voltar a recorrer às ajudas de emergência no âmbito da pandemia e pedir nova autorização para injetar mais 300 milhões de euros.

