Governo negocia possível entrada da Lufthansa no capital da TAP

O Governo português está em contacto com as autoridades alemãs para uma possível entrada da Lufthansa no capital da TAP. A companhia alemã já mostrou interesse em participar como acionista na TAP, o que também agrada ao ministério de Pedro Nuno Santos

A SIC sabe que o governo português teve já reuniões ao mais alto nível para avaliar a operação. A participação da Lufthansa não é decisiva para a aprovação do plano de reestruturação da TAP, mas a entrada de privados pode ser vista com bons olhos pela Comissão Europeia e ajudar à aprovação.

Esta sexta-feira, a Comissão Europeia decidiu abrir uma investigação aprofundada para avaliar se o auxílio de 3.200 milhões de euros que o Estado prevê para a reestruturação da TAP respeita as regras europeias.

Bruxelas decidiu também - numa decisão separada - voltar a aprovar o empréstimo de 1.200 milhões de euros à companhia aérea. Depois de o Tribunal Geral da União Europeia ter anulado a decisão inicial da Comissão por causa de um recurso da Ryanair, o executivo comunitário volta a aprovar a medida, o que significa que o dinheiro já pago à TAP não terá de ser reembolsado.

