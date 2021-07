TAP inicia processo de despedimento coletivo

O processo de despedimento coletivo na TAP começa hoje e abrange 124 trabalhadores, informou a companhia aérea em comunicado.

Segundo a TAP, este número representa um valor 94% inferior ao que se estimava em fevereiro, altura em que se falou no despedimento de 2 mil trabalhadores.

"Esta redução no número de trabalhadores identificados para despedimento coletivo é o resultado de um esforço extraordinário que incluiu a celebração de Acordos Temporários de Emergência com todos os Sindicatos, rescisões por mútuo acordo com compensações financeiras acima do legalmente exigido, bem como candidaturas a vagas disponíveis na Portugália, entre outras medidas", segundo a TAP.