Turismo recupera mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia  

O turismo voltou a recuperar, mas continua abaixo dos níveis pré-pandemia. Os dados mais recentes, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, mostram que o setor recebeu 1,6 milhões de hóspedes em julho, o que corresponde a 4,5 milhões de dormidas, 45% menos do que há dois anos.

O lema "vá para fora cá dentro" beneficiou sobretudo a região do Algarve que concentrou mais de um terço do total de dormidas nos estabelecimentos turísticos do país.

Seguiram-se o Norte, a Grande Lisboa e a Madeira.

Quanto às dormidas de estrangeiros, a queda em relação a julho de 2019 ultrapassou os 67%. Diminuíram em todas as regiões menos nos Açores onde houve um crescimento de quase 32%.

