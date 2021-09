Aumento na luz pode chegar aos 2,8 euros por mês

Os preços da luz e do gás vão subir a partir desta sexta-feira, mas só para o mercado regulado. O aumento pode chegar aos 2,8€, numa família com dois filhos. É o reflexo do aumento de custo de produção que atingiu valores históricos este mês.

Produzir eletricidade nunca foi tão caro, na Península Ibérica. Em dois meses, o preço mais do que triplicou.

A produção de cada megawatt hora custava, no final de julho, pouco mais de 61€, esta quinta-feira. As elétricas estão a pagar mais de 189.

Os valores não param de subir há meses. Há a expectativa de que o inverno traga mais vento e chuva para que as renováveis travem a subida da produção, muito centrada nas centrais a gás natural.

As consequências para os consumidores portugueses começam a chegar já esta sexta-feira a quase 1 milhão de famílias do mercado regulado.

Com o inverno cada vez mais perto, duas pessoas com a potência mínima contratada passam a pagar, em média, mais 1,05€ na fatura. Um casal com dois filhos com uma potência superior pode pagar mais 2,86€ por mês.

O gás natural também vai subir, também só no mercado regulado. Na pior das hipóteses, paga mais 0,07€ na fatura.

No mercado livre do gás e eletricidade, para já, fica tudo na mesma. Só em dezembro é que a entidade reguladora vai anunciar os preços para o próximo ano. Mas os analistas estão a prever custos de produção muito altos até pelo menos março do próximo ano.

Aa DECO gostava de ver medidas mais musculadas para evitar uma subida no próximo ano como a descida do IVA.

